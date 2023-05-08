شوبير يحذر الأهلي من هذا الشخص قبل مواجهة الترجي

حذر الإعلامي أحمد شوبير، الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مباراة الترجي التونسي، المحدد لها العاشرة مساء الجمعة المقبلة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن البعض يؤكد سهولة المباراة بسبب الإصابات التي تضرب لاعبي الترجي في الفترة الأخيرة، وأبرزها إصابة معز بن شريفية حارس مرمى الفريق، وإقامة المباراة دون حضور جماهيري ونتائج الترجي الأخيرة في الدوري التونسي وهو أمر غريب.

واضاف: تراجع نتائج الترجي في الدوري التونسي، قد يكون بسبب تركيز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والفريق التونسي قد يستعيد عدد من لاعبيه قبل مواجهة الأهلي لذك الحذر مطلوب.

واختتم: الترجي التونسي يمتلك مديرا فنيا مخضرما وهو نبيل معلول، الذي سيكون خطرا كبيرا على الأهلي، من خلال خبراته في إدارة المواجهات الكبرى.