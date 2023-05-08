رامي رضوان يستعرض مقترحات المصريين للحوار الوطني في حلقة ميدانية خاصة غدا

يقدم الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc على قناة dmc حلقة خاصة غدا الثلاثاء من على أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ابريل ٢٠٢٢.



ويناقش برنامج مساء dmc خلال هذه الفقرة أهم القضايا التي يراها الشارع ضرورة للحوار حيث يستضيف البرنامج مواطنون من مختلفة الشرائح الاجتماعية مثقفون وشباب وسيدات وطلاب وعمال.



ويقدم المواطنون اقتراحاتهم في حضور الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يناقشهم في هذه الاقتراحات ويرد على تساؤلاتهم بشأن الحوار الوطني.



تأتي هذه الفقرة ضمن سلسلة فقرات "من الشارع" سيقدمها البرنامج للاستماع إلى مقترحات ورؤى جميع فئات المجتمع بشان الحوار الوطني وإهم التحديات التي تواجههم وكيفية حلها ...كما تاتي إيمانا من البرنامج بأهمية دور الإعلام في نقل نبض الشارع إلى إدارة الحوار الوطني حتى تكون لديه صورة متكاملة بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وإشراك جميع المواطنين في مواجهتها .



