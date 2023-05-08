مدفيديف: روسيا ستسحق النازية الجديدة الوحشية في أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن روسيا قضت على الفاشية في عام 1945، واليوم ستسحق النازية الجديدة الوحشية في أوكرانيا.

وكتب مدفيديف علي “تويتر”: “سكان الدول الأوروبية، وقيادتهم اليوم لديهم ذاكرة قصيرة جدًا.. أكثر من مليون جندي سوفيتي ماتوا لتحرير أوروبا من النازية”.

وأضاف أن “أبطال الحرب العالمية الثانية سيظلون دائما في الذاكرة في روسيا”.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن “روسيا قضت على الفاشية عام 1945.. ليس هناك شك في أننا في أوروبا اليوم سنسحق وحشية بانديرا النازية الجديدة".

وفي وقت سابق، خصص الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم 9 مايو في أوكرانيا كيوم أوروبا.