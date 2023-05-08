مصر والأمم المتحدة توقعان إطار الشراكة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 - 2027.. غدا

تنظم وزارة التعاون الدولى، حفل توقيع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، غداً الثلاثاء، وذلك بحضور كلا من وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا.

وكانت قد أعلنت الدكتورة رانيا المشاط إطلاق الشراكة الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولي، مساء أمس، بحضور الدكتور مطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الدولي شارك في أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة منذ تأسيسه بإجمالي تمويلات تتخطى 19 مليار دولار.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، إن إطلاق إطار الشراكة يمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة.



وأشارت إلى أن الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة على أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.