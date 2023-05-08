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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تسجيلات صوتية ضده.. مفاجأة جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. فيديو

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

أكدت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش، أنه تم التعدي على زوجة حسن شاكوش وعائلتها، علنا بالسب والقذف، من خلال المكالمات الصوتية أو التسجيلات المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضافت الفضالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك «تسجيلات صوتية» تم إرسالها إلى زوجة حسن شاكوش وأهلها من قبل زوجها وشقيقه، وتحتوي على هديدات مباشرة لها، بالإضافة إلى وجود تلفيق تهم غير حقيقة لريم طارق، كما أن والدها منهار بسبب ما حدث لابنته.

 

وتابع: زوجة حسن شاكوش لم تأخذ 500 ألف جنيه خلسة من منزل الزوجية، قبل طردها من المنزل، في الأيام الماضية، كما أدعى زوجها في المحاضر التي تم تحريرها.

 

وأوضحت الفضالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدي البلد»، أن هذه المشاجرة الثانية بين حسن شاكوش زوجته، ولكن شاكوش رافض حتى الآن أن يطلقها.

 

وأكملت: بعد واقعة طردها من منزل الزوجية، ترفض العودة أو الصلخ، وهناك احتمالية أن تلجأ للطلاق بداعي الضرر.

محامية زوجة حسن شاكوش الإعلامية عزة مصطفى زوجة حسن شاكوش حسن شاكوش

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