تعرف على غيابات الزمالك أمام بروكسي

يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من اللاعبين خلال مباراة بروكسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويفتقد الفريق الأبيض كل من ناصر منسي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة للإصابة وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وعمر جابر وعمرو السيسي لعدم الجاهزية وأحمد سيد " زيزو" بعدما فضل الجهاز الفني إراحته.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.