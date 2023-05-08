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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء 9 مايو، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 17
العاصمة الإدارية 28 17
6 أكتوبر 28 17
بنهــــا 28 18
دمنهور 27 18
وادي النطرون 27 17
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 28 17
الزقازيق 28 18
شبين الكوم 28 18
طنطا 27 18
دمياط 24 18 
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 29 18
السويس 28 17
العريش 23 17
رفح 23 16
رأس سدر 30 20
نخل 27 12
كاترين 23 8
الطور 31 21
طابا 28 18
شرم الشيخ 31 22
الإسكندرية 24 16
العلمين الجديدة 24 15
مطروح 22 16
السلوم 25 17
سيوة 27 18
رأس غارب 30 21
الغردقة 30 21
سفاجا 29 20
مرسى علم 30 21
شلاتين 32 22
حلايب 28 20
أبو رماد 30 21 
رأس حدربة 30 20
الفيوم 28 18
بني سويف 28 18
المنيا 29 16
أسيوط 29 17
سوهاج 30 18
قنا 32 20
الأقصر 32 19
أسوان 33 21
الوادي الجديد 31 18
أبوسمبل 32 20

الظواهر الجوية الأرصاد طقس الثلاثاء درجات الحرارة المتوقعة

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