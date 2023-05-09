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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عرضُهُ على طبيب قلب.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف تقرير، عُرض عبر قناة “أون تايم سبورت”، أن إدارة النادي الأهلي استقرت على عرض محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، على طبيب مختص في القلب؛ بعد تعرضه للإغماء خلال مباراة بيراميدز، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في السوبر المحلي، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأشار التقرير ، إلى أن محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاض مرانًا استشفائيًّا في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم أمس الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حالة اللاعب الصحية جيدة، وأدى تدريبات استشفائية؛ تمهيدًا للمشاركة في المران الجماعي.

وكان نجم دفاع الأهلي، قد أرضا خلال مباراة السوبر أمام بيراميدز، بشكل أثار قلق ورعب لاعبي ومشجعي القلعة الحمراء.


 

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