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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

يستعد نادي الزمالك لتعيين قائم بأعمال رئيسه، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أكده الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات تليفزيونية.

وبيّن متحدث وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تسير في إجراءات تنفيذ قرار تعيين قائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، وننتظر رد الزمالك في تنفيذ قرار العزل.

وكشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة القلعة البيضاء، يوم الخميس المقبل.

وكتب مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا، يوم الخميس المقبل بإذن الله، الساعة 12 ظهرا، في صالة المرحوم المهندس محمد حسن حلمي”.

وأضاف: “يعقبه مباشرة اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الساعة 1”.

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