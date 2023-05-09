أخبار العالم| إسرائيل تغتال 3 قيادين بالجهاد الإسلامي والحركة تهدد بالثأر.. تعليق الدراسة والدوام في قطاع غزة .. قيس سعيد: القانون سيطبق على الجميع .. بايدن: الأسد يهدد الأمن الأمريكي

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
زلزال بقوة 2.4 ريختر يضرب جنوب إيطاليا
ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر جنوب إيطاليا، على عمق 20 كيلومترا بالبحر المتوسط وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إيطاليا وقعت على مسافة 157 كيلومترا، جنوب تارانتو، و4 كيلومترات جنوب شرق مدينة كروتوني
إسرائيل: 40 طائرة مقاتلة نفذت الغارات على قطاع غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مشاركة 40 طائرة مقاتلة في الغارات على قطاع غزة
ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين من الغارات الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و20 جريحا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا جديدا، صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و20 جريحا. وقالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة رويترز، إن جهاد الغنام القيادي الكبير في الحركة وزوجته قتلا في الضربات الجوية. وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ مقاتلاته الحربية،
جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 قياديين من الجهاد الإسلامي والحركة تهدد بالثأر
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد في الغارات التي شنها سلاح الجو التابع له على قطاع غزة، وهددت الحركة بالثأر لأرواح قيادييها
المكتب الإعلامي في غزة يعلن تعليق الدراسة والدوام في القطاع
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر
تعزيزات على الحدود الأمريكية المكسيكية تحسبا لزيادة محتملة في عدد المهاجرين غير الشرعيين
ترسل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن وحكومة ولاية تكساس تعزيزات إلى الحدود الأمريكية المكسيكية للاستعداد لزيادة محتملة في الهجرة غير الشرعية عندما تنتهي قيود COVID-19
دوق ساسكس يقضي 30 دقيقة حزينة في المقر الملكي بعد تتويج والده| تقرير
زعم أن دوق ساسكس دخل وخرج من قصر باكنغهام بعد التتويج دون رؤية العائلة المالكة خلال زيارته لبريطانيا. أمضى الأمير هاري حوالي نصف ساعة في القصر بعد خدمة كنيسة وستمنستر قبل أن يسافر إلى مطار هيثرو للعودة إلى الولايات المتحدة يوم السبت. وذهب إلى القصر 'لأسباب لوجستية' ليخرج لحظة من أعين الجمهور بعد الحفل
أول تعليق من الصين على طرد كندا لأحد دبلوماسييها
أدانت الصين الاجراء الكندي بطرد احد دبلوماسييها بشدة معلنة معارضة اوتاوا بشدة، وقدم احتجاجًا شديدًا للجانب الكندي، وهددت بكين باتخاذ إجراءات مضادة حازمة
بايدن: نظام الأسد يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا اليوم الثلاثاء، بتمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا لمدة عام إضافي
إسرائيل تقصف راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.
مقتل قائد بارز في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد في غارة إسرائيلية
أعلنت مصادر بحركة المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن اغتيال قائد بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الغارات التي شنها سلاح الجو الاسرائيلي
بايدن يمدد أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا
مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، لمدة عام، قد يفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا بناءً على ما يسمى بأنشطة موسكو الضارة في الخارج
قيس سعيد: القانون سيطبق على الجميع.. وسنحاسب من يعمل ضد إرادة التونسيين
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة فرض تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعه في الدولة، مشدداً على أنه سيتم محاسبة من يعمل ضد إرادة الشعب التونسي.
كندا تطرد دبلوماسيا صينيا بتهمة «ترهيب نائب»
أعلنت أوتاوا الإثنين طرد دبلوماسي صيني تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.
العملة الرئيسية للعالم.. الرئيس المكسيكي يعلن دعمه لـ الدولار الأمريكي
أعطى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الدولار الأمريكي تصويتًا على الثقة يوم الاثنين بعد أن سئل عما إذا كان ضعف الدولار قد يحفز التحرك لتنويع احتياطيات المكسيك من العملات الأجنبية.
سودانيون يعلقون آمالهم على محادثات جدة بين الفصائل المتحاربة | تقرير
يعلق السودانيون آمالهم على محادثات في المملكة العربية السعودية بين مبعوثي الفصائل المتحاربة لإنهاء إراقة الدماء التي أودت بحياة المئات وأدت إلى نزوح جماعي
مساعدو بايدن: الرئيس الأمريكي يأكل مثل الطفل ولا يهتم بصحته
قال مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاليون والسابقون إن لديه عادة تناول الطعام 'مثل الطفل' ويختار زبدة الفول السوداني والبيتزا والبسكويت على الطعام الصحي بينما يستعد للترشح لولاية ثانية
إسبانيا.. الشرطة تعتقل لصوصا سرقوا 93 كنيسة في 82 بلدة
قالت وزارة الداخلية الإسبانية ، الإثنين ، إن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على زوجين سرقوا 93 كنيسة في 82 بلدة بشمال إسبانيا.
سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية يوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية
شاركت فوزية بنت عبد الله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، في الفعالية التي نظمتها الجامعة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لإحياء ذكرى نكبة فلسطين ويوم الأسير الفلسطيني، تأكيدًا على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية..