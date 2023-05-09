أخبار العالم| إسرائيل تغتال 3 قيادين بالجهاد الإسلامي والحركة تهدد بالثأر.. تعليق الدراسة والدوام في قطاع غزة .. قيس سعيد: القانون سيطبق على الجميع .. بايدن: الأسد يهدد الأمن الأمريكي

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر جنوب إيطاليا، على عمق 20 كيلومترا بالبحر المتوسط وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إيطاليا وقعت على مسافة 157 كيلومترا، جنوب تارانتو، و4 كيلومترات جنوب شرق مدينة كروتوني

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مشاركة 40 طائرة مقاتلة في الغارات على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا جديدا، صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و20 جريحا. وقالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة رويترز، إن جهاد الغنام القيادي الكبير في الحركة وزوجته قتلا في الضربات الجوية. وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ مقاتلاته الحربية،

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد في الغارات التي شنها سلاح الجو التابع له على قطاع غزة، وهددت الحركة بالثأر لأرواح قيادييها

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر

ترسل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن وحكومة ولاية تكساس تعزيزات إلى الحدود الأمريكية المكسيكية للاستعداد لزيادة محتملة في الهجرة غير الشرعية عندما تنتهي قيود COVID-19

زعم أن دوق ساسكس دخل وخرج من قصر باكنغهام بعد التتويج دون رؤية العائلة المالكة خلال زيارته لبريطانيا. أمضى الأمير هاري حوالي نصف ساعة في القصر بعد خدمة كنيسة وستمنستر قبل أن يسافر إلى مطار هيثرو للعودة إلى الولايات المتحدة يوم السبت. وذهب إلى القصر 'لأسباب لوجستية' ليخرج لحظة من أعين الجمهور بعد الحفل

أدانت الصين الاجراء الكندي بطرد احد دبلوماسييها بشدة معلنة معارضة اوتاوا بشدة، وقدم احتجاجًا شديدًا للجانب الكندي، وهددت بكين باتخاذ إجراءات مضادة حازمة

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا اليوم الثلاثاء، بتمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا لمدة عام إضافي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

أعلنت مصادر بحركة المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن اغتيال قائد بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الغارات التي شنها سلاح الجو الاسرائيلي

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، لمدة عام، قد يفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا بناءً على ما يسمى بأنشطة موسكو الضارة في الخارج

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة فرض تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعه في الدولة، مشدداً على أنه سيتم محاسبة من يعمل ضد إرادة الشعب التونسي.

أعلنت أوتاوا الإثنين طرد دبلوماسي صيني تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.

أعطى الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الدولار الأمريكي تصويتًا على الثقة يوم الاثنين بعد أن سئل عما إذا كان ضعف الدولار قد يحفز التحرك لتنويع احتياطيات المكسيك من العملات الأجنبية.

يعلق السودانيون آمالهم على محادثات في المملكة العربية السعودية بين مبعوثي الفصائل المتحاربة لإنهاء إراقة الدماء التي أودت بحياة المئات وأدت إلى نزوح جماعي

قال مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاليون والسابقون إن لديه عادة تناول الطعام 'مثل الطفل' ويختار زبدة الفول السوداني والبيتزا والبسكويت على الطعام الصحي بينما يستعد للترشح لولاية ثانية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية ، الإثنين ، إن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على زوجين سرقوا 93 كنيسة في 82 بلدة بشمال إسبانيا.

شاركت فوزية بنت عبد الله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، في الفعالية التي نظمتها الجامعة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لإحياء ذكرى نكبة فلسطين ويوم الأسير الفلسطيني، تأكيدًا على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية..