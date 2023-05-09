الكيلو وصل 61 جنيها.. بعد الإفراج عن الأعلاف تراجع أسعار الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بقوة لتصل إلى مستويات متدنية لم تصل إليها منذ عدة شهور، حيث سجلت الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن انخفاضا بقيمة 2 جنيه، بينما استقرت أسعار البيض، ويعد السبب في ذلك تراجع قيمة أسعار علف الدواجن في الأسواق بقيمة 1500 جنيه وفقا للتجار، ومن المتوقع أن تتجه أسعار الفراخ للانخفاض خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الإفراجات المستمرة عن الأعلاف.

اسعار الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة بقيمة 2 حيث سجلت سعر 61 جنيها، بعد الانخفاض الذي سجلته أمس بقيمة 3 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم الثلاثاء

انخفضت أسعار الدواجن الأمهات اليوم لتسجل 55 جنيها، بدلا من 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها، بانخفاض قيمته جنيه واحد.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء

انخفضت أسعار الدواجن الساسو الفراخ الحمراء اليوم، لتسجل 74 جنيها، بدلا من 75 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها، بانخفاض قيمته جنيه واحد.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

استقرت أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزرعة لتسجل الآن 99 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 165 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سغر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيها.

أسعار الكتكوت اليوم الثلاثاء

هبطت أسعار الكتاكيت في المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات، كما سجل الكتكوت الساسو 6 جنيهات والكتكوت البلدي 5 جنيهات، وانخفض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات تقريبا والفيومي 6 جنيهات.

أسعار البيض في مصر اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 100 جنيه، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 100.75 جنيه، ووصل سعر طبق البيض البلدي 103.75 جنيه، وهذه الاسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.