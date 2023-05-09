بيان عاجل| مصر تدين بقوة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت وزارة الخارجية، بيان على الصفحة الرسمية على "فيسبوك" قالت فيه: "أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ٩ مايو الجاري، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً فى قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد ١٣ فلسطينيا و٢٠ مصاباً حتى الآن، من ضمنهم مدنيين من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس".

وأكد بيان الخارجية ، على رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في إجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام".

وبدأ جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بتنفيذ سلسلة من محاولات الاغتيال لعدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة ، أسفر حتى الآن عن استشهاد 13 وإصابة العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال منازل قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة خليل البهتيني ومنزل جهاد غنام امين سر المجلس العسكري للسرايا في محافظة رفح جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ عملية عسكرية ضد الجهاد الاسلامي داعيا المستوطنين في غلاف غزة إلى التوجه للملاجئ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 13 شهيدا بينهم ست نساء واربع أطفال من بين ثلاثة عشر شهيدا اضافة الى 20 جريح.