بانجو وهيروين.. سقوط تاجر مخدرات في أسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته “3 لفافات من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار”.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 100 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.