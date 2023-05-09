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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد حادثة المنوفية.. مخاطر حبوب الغلة على الجسم| تعرف عليها

حبوب الغلة
حبوب الغلة

انتشرت خلال الآونة الأخيرة حوادث الموت بسبب  تناول حبوب الغلة، تلك الحبوب السامة المميتة التي تسبب الوفاة  بمجرد دخولها جسم الإنسان، وكان آخر هذه الحوادث وفاة سيدة فى المنوفية  إثر تناولها حبة الغلة بسبب الخلافات الأسرية، نستعرض في التقرير التالي ماذا تفعل حبوب الغلة في الجسم وأعراضها وفقا لموقع "webmd 
 

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ما هي حبة الغلة؟

حبة الغلة السامة هو مبيد حشري ومعروف بالقاتل السريع، وتسجل وزارة الزراعة حبة الغلة كمبيد حشري، وتدخل مصر بشكل رسمي، ولا توجد أي محاذير على تداولها، وتدوِّن عليها عبارة "عالية السمية".
 

حبوب الغلة السامة تنهي حياة الإنسان خلال دقائق من تناولها أعراضها  كالتالي :

الدوخة
التعب
ضيق التنفس
الصداع
الغثيان
التقيؤ
الإسهال
ضعف العضلات
اليرقان
متلازمة الضائقة التنفسية الحادة إذا حدث استنشاق شديد للأبخرة
فشل القلب
عدم انتظام ضربات القلب
التشنج والغيبوبة.
 

هل ينجو أحد من حبة الغلة السامة؟

لا يمكن النجاة من حبوب الغلة بعد اختلاطها بالماء في الجسم، ولا يوجد علاج أو مصل لحالة التسمم بفوسفايد الألمونيوم، وبمجرد تفاعله مع الماء لا ينجو الشخص الذي تناوله، ويتسبب في انهيار الميتكوندريا، ما يؤثر على الدورة الدموية، ويسبب وتسمم الكلى والكبد وفشل القلب حيث إن حبوب الغلة تتفاعل فور دخولها معدة المريض مع المياه وعصارة المعدة وتنتج بالجسم غاز الفوسفين شديد السمية
 

ماذا تستخدم حبة الغلة؟

حبة الغلة السامة تستخدم مثل أقراص كمبيد حشري من أجل حفظ الغلال المختلفة من التسوس ،مبيد حشري يستخدم على نطاق واسع لحفظ معظم أنواع الغلال والحبوب من التسوس 
حبة الغلة السامة تكمن في إطلاقها غاز الفوسفين شديد السمية؛ وهو غاز لا يوجد علاج أو ترياق مضاد له، و500 مجم من هذا المركب كفيلة بقتل إنسان.
القرص الواحد من حبة الغلة السامة ينتج 1 جم من غاز الفوسفين أو فوسفيد النيتروجين .
حبة الغلة السامة تتفاعل فور دخولها معدة المريض مع المياه وعصارة المعدة وتنتج بالجسم غاز الفوسفين شديد السمية ولا توجد أعراض سريرية واضحة لهذا الغاز.
يتسبب الغاز في توقف أجهزة الجسم تباعاً؛ لذلك يتم التعامل فوراً مع الأعراض الظاهرة مباشرةً، ولذلك يُسمي الأطباء حبوب الغلة وغاز الفوسفين بالقاتل الصامت.
من الأخطاء الشائعة في التعامل مع التسمم بحبة الغلة هو إعطاء المريض المياه؛ لأنه يساعد على سرعة التفاعل وإطلاق الغاز السام .

ابتعد عنها فورا أطعمة تسبب مرض السكر الآونة الأخيرة الخلافات الأسرية الحبوب السامة الدورة الدموية العضلات الصداع تسمم الكلى وزارة الزراعة ​​​​​​​health

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