طريقة تحضير الرفيسة بالدجاج المغربي

تمتاز السيدات المغربيات برائحة أكلهم الطيبة وأصناف الأطباق المتعددة، وحرصهن على تزين أطباقهم والطعام، فإذا كنت من عشاق الطعام المغربي يمكنك التعرف على طريقة تحضير الرفيسة بالدجاج المغربية للشيف مفيدة عثمان .



مقادير الرفيسة المغربية



♦مقادير العجين



• نص كيلو الدقيق الفينو

• نص كيلو دقيق الفرينة

• ملح

• ماء عادي

• لطهي التريد (الفطائر)

• زيت المائدة

• زيت زيتون



♦مقادير المرق



دجاجة كبيرة( يستحسن من النوع البلدي) تقطع إلى قطع او تبقى كما هي حسب الرغبة

• 2 بصلات مفرومين

• 4 بصلات مفرومين جوانح

• ملح و فلفل اسود مطحون

• نصف ملعقة زعفران اوخرقوم بلدي

• ملعقة صغيرة من راس الحانوت أو المساخن و

• 4 – 6 فصوص ثوم مقشر

• كاس صغير زيت الزيتون

• ملعقة كبيرة أو 2 من السمن او زبدة مملحة

• 1/4 كوب من حب الحلبة

• 2 كوب من العدس

(يمكن أن نضيف كوب من الفول المجفف و خصوصا إذا كنت ستصنعين هذه الوصفة في الشتاء في رفيسة الشتاء )

رأس كبير من الثوم

حزمة مكونة من : القزبرة و اليقدونس



♦طريقة تحضير تريد



نضع الدقيق في قصرية والملح و نعجن الكل بالماء و نعجن مع الدلك جيدا

بعدما تدلك العجين حتى الحصول على عجينة لينة و متماسكة, تغطى ببلاستيك وتترك ترتاح

حوالي ربع الساعة تم نعمل منها كويرات في حجم حبة المشمش مع دهن اليدين و العجين بخليط (الزيت و الزيت الزيتون )و نضعها جانبا بعدما تغطى بورق بلاستيك .

ثم تطلق كويرة العجين بمساعدة خليط الزيت و للحصول على ورقة رقيقة ثم تطهى في مقلاة بدون زيت

ثم ناخد التريد و تلوى على الطاولة و نأخذ سكين او مقص و نقطع للحصول على شرائط رقيقة … هذه طريقة للتقطيع



♦طريقة تحضير مرق الرفيسة المغربية



من الأحسن ان نقوم بهذه العملية ليلا حتى يتشرب الدجاج التوابل أو على الأقل قبل بدأ العجين : في إناء نضع

البصل المفروم + زيت الزيتون + قطع الدجاجة المنظفة + التوابل المذكورة أعلاه (الملح و الفلفل الاسود مع زعفران

و + راس الحانوت) + السمن البلدي + 4 إلى 6 فصوص الثوم مقشرة و نشرمل الدجاج جيدا وسط التوابل و نغطيه و نتركه يرتاح في الثلاجة إذا كان

الجو ساخن اما إذا كان بارد فلا بأس به في المطبخ

في الغد او عند التحضير

و في طنجرةعلى النار نضع الدجاج المشرمل مع كل ما معه + قليل من الماء في الاناء الذي بقي فيه الدجاج

للمحافظة على التوابل و نتركه فوق النار ليتشحر فنحرك مرة مرة تقريبا 5 – 10 دقائق نضيف الحلبة حب +

العدس + رأس الثوم المصحح بقشرته + الفول اليابس إذا أحببت يمكن إضافة الملح و البهارات و

السمن و زيت الزيتون إذا لزم الأمر فعينك ميزانك كما بالمغربية و عندما تاخد الدجاجة بعض اللون او تتقلى نضيف باقي البصل

ثم نضيف عليها لتران من الماء

نغطيها و نتركها تطبخ ساعة على الاقل او حتى تنضج و خلال طبخها نتاكد دائما من كمية المرق و نتذوق المرق إضافة الملح و البهارات و السمن و زيت الزيتون إذا لزم الأمر و ذلك حسب رغبتك

و العدس و البصل و الحلبة مع الثوم وبيض السمان من فوق

والتزين اختياري وابداع