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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تهديده للفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟

ابتزاز إلكتروني
ابتزاز إلكتروني

ابتكر عامل طريقة للنصب على الفتيات، من خلال قيامه بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل فيس بوك، لاستقطابهن وابتزازهن مالياً، وفي أقل من أسبوع، نجح في إسقاط ضحيتين، حيث قام بمراسلتهما، بدعوى أنه يمتلك مركز تخسيس، وطلب منهما إرسال صور للأماكن التي تريد تخسيسها في جسدها ليساومهن بعد ذلك على مبالغ مالية لعدم نشر صورهن. 

في سياق متصل، نجحت إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في التوصل إلى صاحب الحساب، وتبين أنه  مقيم مركز الغنايم، في محافظة أسيوط.

وبالقبض على المتهم، اعترف بارتكاب الواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

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عقوبة الابتزاز الإلكتروني

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: ”يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

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