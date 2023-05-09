بيطرى البحيرة.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محي الدين، من خلال إداره المجازر والتفتيش علي اللحوم، بنطاق مركزى ايتاي البارود وكفر الدوار عن تحرير 10 محاضر وضبط لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكوميه وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فى إطار جهود محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإنها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .