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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب سوهاجي يعبث بسلاحه فتسبب في إنهاء حياته| تفاصيل مؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر حيازة الأسلحة في المنازل إحدى الآفات الخطرة التى تهدد المجتمع خاصة في محافظات الصعيد، وقد تسببت هذه العادة في وفاة طالب بمحافظة سوهاج أثناء عبثه بسلاح ناري خاص به. 

كان الطالب على ما يبدو ينظف السلاح الذى اقتناه، وأثناء عبثه به انطلقت من السلاح طلقة أصابته في رأسه فقضت عليه في الحال.

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تفاصيل الواقعة 

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بطلق ناري في رأسه، حيث أصاب نفسه بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح كان بحوزته في منزل أسرته، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، مفادها وصول المدعو (عطیة م ع ع- 16 سنة- طالب- ویقیم دائرة المركز)، جثة ھامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كلًا من:" والدته وصفه ع م م- 34 سنة- ربة منزل، وشقیقه أشرف م ع ع- 15 سنة- طالب- ویقیمان بذات الناحیة"، قررا أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري خاص به خرجت منه طلقة عن طریق الخطأ؛ ما نتج عنھ إصابته التي أودت بحیاته.

تم ضبط السلاح المُستخدم بالواقعة عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

أحداث الواقعة الطالب إصابته بطلق ناري بطلق نارى بسلاح ناري تفاصيل مؤلمة

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