بعد قرارات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة... ما هي قاعدة البيانات وفوائدها؟

تقدم الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها قاعدة البيانات ومنح العمالة غير المنتظمة.

وتسجيل العمالة غير المنتظمة هو الأمر الذي يشغل بال واهتمام الكثير من المواطنين في الفترة الراهنة، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي منحة العمالة غير المنتظمة خلال احتفالية عيد العمال يوم الإثنين الماضي الموافق 1 مايو 2023 في محافظة الشرقية.

قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة

وتعد قاعدة البيانات عن العمالة غير المنتظمة محكمة ويتم تنقيتها باستمرار، حيث يتم إضافة أفراد جدد، وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الاثنين 1 مايو عددا من القرارات والتوجيهات المهمة دعما لعمال مصر في احتفالية عيد العمال التي حضرها كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة، ومنها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على تلك الفئة بشكل مستدام، ويُعظم العائد الاجتماعي والتنموى منه، والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيه.

حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة ساهمت بــ1.4 مليار جنيه في المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، كما قدمت تلك الحسابات لهذه الفئة منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 2.5 مليار جنيه مِنح ورعاية إجتماعية وصحية في كافة المحافظات.

الفئات المستفيدة من المنحة

وكشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، عن الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة (1000 جنيه)، مبينًا أنها لكل عامل يعمل في عمل غير دائم.

وقال خضر، خلال تصريحات إعلامية إن العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات التي تأثرت من أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم العمالة غير المنتظمة باستمرار.

وبين أن المستحقين لـمنحة الألف جنيه هم العمالة غير المنتظمة (غير المعينين والمؤمن عليهم) في جميع القطاعات والمسجلين بعد تسجيلهم في منحة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وليس بقطاعي البناء والتشييد والمحاجر والمناجم كما كان في السابق.

ولفت إلى أن وزير القوى العاملة أصدر قراراً يناير الماضي بتأسيس وحدة تنفيذية لإدارة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات لعبت دورًا في دعم العمالة غير المنتظمة، إذ دعمت المنحة الرئاسة التي كانت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يقرب من 5 مليارات جنيه خلال فترة كورونا.

قاعدة محكمة ويتم تنقيتها باستمرار

ويقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن قاعدة البيانات عن العمالة غير المنتظمة محكمة ويتم تنقيتها باستمرار، حيث يتم إضافة أفراد جدد، وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، لم تخدم فقط العمالة غير المنتظمة بل شملت كل فئات العمال.

وأشار البدوي، إلى أن وزارة القوى العاملة لا ترسل بيانات على الهاتف، وأي امتيازات تحصل عليها العمالة غير المنتظمة الرسمية يكون التواصل معهم عبر المقاول.

أما عن الحصول على منح الرئيس للعمالة غير المنتظمة، نرصد لكم خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، والمستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وشروط التقدم لتسجيل العمالة غير المنتظمة.

وتأتي خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة على النحو الآتي:

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

- اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- تسجيل الاسم رباعي.

- إدخال المحافظة التابع لها العامل.

- إدخال نوع الجنس ذكر أم أنثى.

- كتابة الحالة الاجتماعية.

- الضغط على إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة

وتأتي المستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، على النحو الآتي:

- صورة البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

- الإيتاء بمستندات خاصة توفي بعدم وجود دخل شهري خاص للمتقدم.

- طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

- شهادة ميلاد ثلاثية.

- تقديم مستندات شاملة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية.

شروط التقدم لتسجيل العمالة غير المنتظمة

وتأتي شروط التقدم لتسجيل العمالة غير المنتظمة، على النحو الآتي:

- مصري الجنسية ومقيم بشكل دائم في مصر.

- أن يكون المتقدم غير مستفيد من معاشات التضامن الاجتماعي أو تكافل وكرامة.

- ألا يكون صاحب ملك أو أرض زراعية أو إيجار أو عقارات ولا يمتلك سجل تجاري أو مواشي للتجارة.

وسيكون موعد الصرف بعد تسجيل العمالة غير المنتظمة، بعد تأسيس صندوق الطواؤئ المقرر إنشائه لإعانة العمالة غير المنتظمة، المسجلة بشكل رسمي في مديريات القوى العاملة في المحافظات المختلفة، ليتم حصرها وتحديد من يستحق ومن لا يستحق.

أنواع منح تسجيل العمالة غير المنتظمة

وتكون أنواع منح تسجيل العمالة غير المنتظمة، على النحو الآتي:

- من 200 لـ 300 جنيه منحة المولد النبوي الشريف.

- من 300 لـ 500 جنيه منحة عيد الفطر وعيد الأضحى.

- من 1000 لـ 1500 منحة الزواج.

- من 200 لـ 500 جنيه منح المواليد الجدد.

- من 200 لـ500 جنيه منحة المدارس للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر.

- 500 جنيه منحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل.