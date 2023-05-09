بعد تتويجه.. ماذا سيحدث عند وفاة الملك تشارلز ومن يحكم بريطانيا بعده؟

تم تتويج تشارلز الثالث رسمياً ملكًا للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من دول الكومنولث في حفل تتويج مهيب في "وستمنستر أبي". وقد حصل تشارلز على لقب الملك فور وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، ليعد أول حفل تتويج بعد 70 عاماً.

ويعتبر تشارلز أكبر ملك في التاريخ البريطاني يعتلي العرش، حيث يبلغ من العمر 73 عاماً، بينما كانت والدته تبلغ من العمر 25 عامًا فقط عندما بدأ حكمها الذي دام 70 عامًا، بالإضافة إلى لقبه الجديد، فإن زوجة تشارلز، كاميلا باركر بولز، تولت دور الملكة كونسورت، وستعرف من الآن باسم الملكة كاميلا.

لكن بسبب سنه الكبير، ماذا سيحدث عندما يموت الملك تشارلز؟

وفقا لمجلة “مينز هيلث” فإنه كما كان موت الملكة إليزابيث الثانية متوقعًا في خطة الطوارئ المعروفة باسم "عملية جسر لندن" ، كذلك هناك بروتوكولات سيتم تنفيذها حال وفاة الملك، وهي “عملية جسر ميناي”.

تعتبر تفاصيل عملية جسر ميناي - التي تم وضعها بمجرد وفاة الملكة في سبتمبر 2022 - سرًا ، لكنها من المحتمل أن تتبع نمطا مشابهًا لجسر لندن، ومن المتوقع أن تبدأ ترتيبات الجنازة للملك تشارلز فور إعلان نبأ وفاته، وبعد فترة حداد وطني ، سيتم دفنه في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في قلعة وندسور.

عند وفاة الملك تشارلز، ستتبع بروتوكولات عملية جسر ميناي التي تم وضعها في إطار الخطط الاستثنائية للحكومة البريطانية. وعلى غرار خطة عملية جسر لندن التي تم تفعيلها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، ستشمل بروتوكولات عملية جسر ميناي الإعلان الرسمي لوفاة الملك تشارلز وإعلان الحداد الوطني وخفض الأعلام.

من المتوقع أن تبدأ الترتيبات لجنازة الملك تشارلز فور إعلان وفاته، ومن المرجح أن تشمل هذه الترتيبات مراسم تشييع ودفن في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في قلعة وندسور. وسيكون قادة دول الكومنولث وحكومة المملكة المتحدة مسؤولين عن تنظيم وتنفيذ هذه الترتيبات.

عملية جسر ميناي تتضمن أيضًا تفاصيل أخرى مثل إعلان خلافة الملك وتنصيب العاهل الجديد، وهناك سؤال آخر هل إذا مات الملك تشارلز، ستصبح كاميلا ملكة؟

هل تصبح كاميلا ملكة ؟

بعد وفاة الملك ، يعتقد أن كاميلا ستحتفظ بلقبها الرسمي الملكة القرينة، ومع ذلك ، لن تكون كاميلا الملكة رئيسة الدولة، بل ستواصل أداء واجبها تجاه رئيس الدولة الجديد ، فهي ليست واحدة في خط الخلافة الملكي.

من هو الملك بعد تشارلز ؟

بعد وفاة الملك تشارلز، سيصبح ابنه الأكبر ويليام ، أمير ويلز ، ملكًا وسيحصل على لقب الملك ويليام ، وستصبح زوجته كيت ميدلتون ، أميرة ويلز ، الملكة كاثرين.

من هو الملك بعد ويليام ؟

بعد ويليام، يمر خط الخلافة عبر أبنائه: الأمير جورج من ويلز ، والأميرة شارلوت من ويلز ، والأمير لويس من ويلز. يليه هاري شقيق ويليام، دوق ساسكس ، في ترتيب ولاية العرش من بعدهم ، يليه أولاده ، الأمير آرتشي أمير ساسكس والأميرة ليليبت أميرة ساسكس.

من هناك ، أصبح خط الخلافة أكثر إثارة للجدل ، حيث يأتي الأمير أندرو ، دوق يورك ، في المرتبة التالية، ولكنه ابتعد عن الحياة العامة وتوقف عن أداء واجباته الملكية في عام 2019 .