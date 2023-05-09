وفد هيئة امديست يتفقد مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر

تفقد وفد هيئة امديست، مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر؛ استعدادًا لتقديم الدعم اللوجستي للمركز، وحصر متطلباته، لبدء العمل به خلال العام الدراسي الجديد.

رافق الوفد في الجولة: الدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، ومدير المركز، والدكتورة إلهام عيسى، نائب مدير المركز، و جمال السيد، أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء المركز.

ووجه الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة، وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز، لبدء تفعيل العمل به تزامنًا مع انطلاق العام الجامعي الجديد؛ لخدمة طلاب الجامعة من ذوي الهمم، بما يسهم في دعم عملية التواصل مع الأشخاص ذوي الهمم، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتأهيل والتطوير المستمر للعنصر البشرى.

يشار إلى أن جامعة الأقصر، قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة امديست، ضمن 15 جامعة حكومية تم اختيارهم؛ لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة.