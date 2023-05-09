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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك في افتتاح متحف قصر الزعفران

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشارك في افتتاح متحف قصر الزعفران

شارك  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، برفقة كل من:  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، في افتتاح  متحف قصر الزعفران بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس، وذلك بحضور  الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس لشئون الصحة والوقاية،   والدكتور خالد العناني،  وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور ممدوح الدماطي،  وزير الآثار الأسبق والمشرف على المتحف.

 

رئيس جامعة الأقصر يشارك في جلسة القطاع الطبي بـ القصر العيني

وفى كلمته، أكد  الدكتور محمد أيمن عاشور دور جامعة عين شمس التنويرى الرائد فى نشر الفكر والثقافة، كواحدة من الجامعات المصرية العريقة التى نعتز بالإنجازات التى تحققها فى كافة المجالات العلمية، لافتاً إلى القيمة التاريخية العظيمة لقصر الزعفران كتحفة معمارية.

 

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالخطوة التى قامت بها جامعة عين شمس؛  لتعظيم الاستفادة من المبانى والمنشآت التى تمتلكها وإحياء دورها، داعيًا إلى تكرار التجربة فى جميع المؤسسات التعليمية باستغلال إمكاناتها الإنشائية وتحقيق التكامل بينها؛ لتعزيز قدراتها التعليمية والثقافية، وتكثيف الاهتمام والتركيز بشكل خاص على المبانى الأثرية العريقة والأصول التى تمتلكها الجامعات.

 

فيما أعرب رئيس جامعة الأقصر عن سعادته في هذا الافتتاح الذي يمثل إضافة قوية لدور الجامعة في توعية الطلاب بحضارة بلادهم وتاريخها، بما يعزز الانتماء والولاء إلى الوطن، ويعكس ذلك أيضا، أن الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فحسب، وإنما لها دور رائد في التنوير ونشر الثقافة لدى الأجيال المتعاقبة، مهنئًا الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس على هذا الافتتاح، وكل منتسبي الجامعة.

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IMG-20230509-WA0037
IMG-20230509-WA0036
IMG-20230509-WA0036
الأقصر افتتاح متحف قصر الزعفران التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد العناني وزير السياحة العناني وزير السياحة والآثار جامعة الاقصر

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