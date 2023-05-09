مصرع وإصابة 6 في مشاجرة بين أولاد عمومة بالأقصر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بالأقصر بسبب تجدد خلافات قديمة على قطعة أرض.

وكان مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من مركز شرطة البندر، يفيد بتشوب مشاجرة عائلية بين أولاد عمومة بمنطقة الكرنك بالأقصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتمت السيطرة على الموقع، وأسفرت المساحة عن مصرع كل من صباح مهيوب 55 سنة، ومحمود مهيوب 51 سنة، واصابة أحمد عادل محمد السعدي 15 سنة، وكريم زكريا يوسف 18 سنة، وجمال مهيوب محمود عبد الرحيم 64 سنة، وأحمد مهيوب محمود عبد الرحيم 50 سنة .

تم تحرير محضر بذلك، وجارٍ إخطار النيابة لتولى التحقيقات، وتم وضع الجثث بمستشفى الكرنك الدولى.