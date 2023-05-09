برامج تدريب للأكاديميين من معهد إعداد القادة.. كريم همام: نهدف لخلق أجيال قادرة على تحقيق التنمية 

معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى يطلق برنامج تدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية

مدير معهد اعداد القادة : نعمل على اعداد اجيال قادرة على تحقيق التنمية

وكيل معهد اعداد القادة بحلوان : خطة لاعداد جيل مؤهل بالعلم و المعرفة

يحرص معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالى و البحث العلمي على تنظيم العديد من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات و اعضاء المجتمع الاكاديمي من العاملين بالجامعات و المعاهد المصرية و الباحثين ، بهدف تطوير المنظومة التعليمية و تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، و ذالك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد .

وصرح الركتور كريم همام مدير المعهد أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى لدى ابناء المجتمع الاكاديمي حرصا من المعهد على اعداد اجيال قادرة على قيادة البلاد و تحقيق التنمية و التطور .

و اكد مدير المعهد أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تساهم فى إعداد وتأهيل الكوادر من الشباب والقيادات، والعمل على إكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في القيادة والتواصل، ومواكبة التطور وتبادل الخبرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة، وبناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى، حيث أن القيادة السياسية تولي أهتمامًا كبيرًا بالشباب في بناء الجمهورية الجديدة وذلك بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادرًا على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.

وكشف الدكتور حسام الدين وكيل معهد اعداد القادة ان هذه الانشطة تاتي من ان شباب أعضاء هيئة التدريس و الطلاب بالجامعات لهم دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة، ودورهم الحيوي فى نقل خبراتهم المختلفة بينهم وبين بعض ، حيث أن القيادة السياسية تولي أهتمامًا كبيرًا بالشباب في بناء الجمهورية الجديدة وذلك بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادرًا على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية .

وتابع وكيل معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى ، لذا يحرص المعهد علي الاهتمام بتنمية قدرات الشباب و تأهيلهم و صنع قادة للمستقبل .

و كشفت الطالبة الاء على احدى المشاركات بمعسكرات معهد اعداد القادة انه يتم خلال المعسكرات الطلابية للمعهد انه يتم خلال المعسكرات العمل على تنمية مواهب الطلاب الفنية و الرياضية و يتم تنظيم المحاضرات العلمية و الادبية لتنمية مهارات الطلاب الثقافية و العلمية و التوعية بالقضايا الاقتصادية و السياسية

و ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، وذلك تحت رعاية رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

ويستهدف التدريب التوعية بمهارات الاتيكيت والمراسم والبروتوكول، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، والتعرف على الحقوق العلمية والمالية لأعضاء البعثات، كما يستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية ومهارات القيادة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية والثقافية .

كما يستهدف البرنامج التدريبي تزويد السادة المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لهم لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفا، كما تهدف الى تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية.