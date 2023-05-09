عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

إطلالة عبير صبري
إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها

فاجأت النجمة عبير صبري متابعيها بجلسة تصوير جديدة وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة عبير صبري في أحدث جلسة تصوير لها

 

وارتدت النجمة عبير صبري جمبسوت باللون الأسود بتصميم كتف واحد، وكتف اخر مكشوف، وهو ما أعطاها جذابة وساحرة.

 

تتخطى 8 ملايين جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

بالدولار والمصري.. سعر صادم لبلوزة ياسمين صبري الشفافة

 

وظهرت عبير صبري، في الصور بحقيبة من تصميم دار Fendi يصل سعرها إلى 1665 دولار أي ما يعادل 51 ألف دولار.

 

إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها

 

وتعاونت عبير صبري مع الاستايلست إيهاب عدلي، الذي نسق لها الجمبسوت مع تسريحة شعر عالية تشبه نجمات السبعينيات.

 

إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها

 

وقد اختارت هايدي صلاح بعض اللمسات الناعمة والجذابة من المكياج للنجمة عبير صبري، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وتبرز جمال ملامحها.

 

إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها
إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها
إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها
عبير عبير صبري النجمة عبير صبري إطلالة النجمة عبير صبري تفاصيل إطلالة عبير صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

موضوعات متعلقة

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

حلوى إيطالية.. طريقة عمل كيكة النوتيلا بالبندق خطوة بخطوة

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

تصيبك بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يحذر من تناول المكملات والمنشطات بشكل عشوائي

نشرة المرأة والصحة : مخاطر حبوب الغلة على الجسم.. جمال شعبان يكشف فوائد القيلولة.. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

من المطبخ الآسيوي.. طريقة عمل حساء الدجاج الإيطالي بالخضار

بفستان مجسم.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

لدينا أغلبها.. 13 سببا تقودك للإصابة بالنوبة القلبية

ترشيحاتنا

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

محافظة القاهرة تحسم الجدل حول هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

رددها 11 مرة.. آية قرآنية تطرد الجن والشياطين من المنزل

رضا حجازي: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا

محامية زوجة حسن شاكوش: طليق موكلتي يشهر بها بتصريحات كاذبة

كأس مصر.. الزمالك يتأهل بصعوبة لدور الـ16 على حساب بروكسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ