عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

فاجأت النجمة عبير صبري متابعيها بجلسة تصوير جديدة وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة عبير صبري في أحدث جلسة تصوير لها

وارتدت النجمة عبير صبري جمبسوت باللون الأسود بتصميم كتف واحد، وكتف اخر مكشوف، وهو ما أعطاها جذابة وساحرة.

وظهرت عبير صبري، في الصور بحقيبة من تصميم دار Fendi يصل سعرها إلى 1665 دولار أي ما يعادل 51 ألف دولار.

إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها

وتعاونت عبير صبري مع الاستايلست إيهاب عدلي، الذي نسق لها الجمبسوت مع تسريحة شعر عالية تشبه نجمات السبعينيات.

إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها

وقد اختارت هايدي صلاح بعض اللمسات الناعمة والجذابة من المكياج للنجمة عبير صبري، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وتبرز جمال ملامحها.

إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها

إطلالة عبير صبري في احدث جلسة تصوير لها