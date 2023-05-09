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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي  أحمد موسى، على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث تسبب العدوان في استشهاد 12 فلسطينيا و20 مصابا على الأقل،  قائلا "عدوان إرهابي على قطاع غزة".

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية دانت هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم من خلال بيانا لوزارة الخارجية المصرية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 12 شهيدًا، وزاد عدد المصابين إلى 20 على الأقل، مُشيرة إلى أن عدد الشهداء مُرشح للزيادة، في ضوء وجود عدد من المُصابين، ووجود جثث تحت أنقاض مبانٍ تعرضت للقصف.

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