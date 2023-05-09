عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

تفاصيل إطلالة النجمة
تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي  

ظهرت النجمة رزان مغربي بإطلالة ساحرة وجذابة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي

 

وارتدت رزان مغربي فستان بدرجات اللون البينك والبنفسجي ومزين بخطوط باللون الفضي على كامل الفستان، وبتصميم كتف وكتف وبفتحة جانبيه من الساقين وبفتحة من الكم ، وبدأ الفستان بأن خامته شفافة، ولكنه ببطانة بلون الجسم.

 

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

 

وأختارت رزان مغربي ترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنشيابية وناعمة.

 

تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي

 

وأكملت رزان مغربي إطلالتها بوضع بعض اللسمات الناعمة من المكياج، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما أختارت رزان مغربي بعض الإكسسورات الساحرة، فقامت بإختيار اسورة وخاتم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

 

تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي
تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي
تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي
رزان رزان مغربى النجمة رزان مغربي إطلالة النجمة رزان مغربي تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

حلوى إيطالية.. طريقة عمل كيكة النوتيلا بالبندق خطوة بخطوة

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

تصيبك بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يحذر من تناول المكملات والمنشطات بشكل عشوائي

نشرة المرأة والصحة : مخاطر حبوب الغلة على الجسم.. جمال شعبان يكشف فوائد القيلولة.. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

من المطبخ الآسيوي.. طريقة عمل حساء الدجاج الإيطالي بالخضار

بفستان مجسم.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

ترشيحاتنا

قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

الحق قبل ما تنتهى.. كيف تشارك بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

سامح شكري: الأمور لا تسير بالوتيرة التي نتمناها في السودان

وزير الخارجية: حل القضية السودانية من خلال التفاعل العربي

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن مقتل أحد صحفييها في باخموت بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

يؤدي لأمراض خطيرة.. 7 فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيا

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

فيديو

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ