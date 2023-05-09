ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

ظهرت النجمة رزان مغربي بإطلالة ساحرة وجذابة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي

وارتدت رزان مغربي فستان بدرجات اللون البينك والبنفسجي ومزين بخطوط باللون الفضي على كامل الفستان، وبتصميم كتف وكتف وبفتحة جانبيه من الساقين وبفتحة من الكم ، وبدأ الفستان بأن خامته شفافة، ولكنه ببطانة بلون الجسم.

وأختارت رزان مغربي ترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنشيابية وناعمة.

تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي

وأكملت رزان مغربي إطلالتها بوضع بعض اللسمات الناعمة من المكياج، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما أختارت رزان مغربي بعض الإكسسورات الساحرة، فقامت بإختيار اسورة وخاتم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي

تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي