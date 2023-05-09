التكنولوجيا والتعليم بحلوان تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات الطلاب

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان بالتعاون مع شركة دار الكهرباء للتوريدات والمقاولات الكهربائية "دار الكهرباء" ورشة عمل بقطاع الأعمال لتنمية قدرات ومهارات الطلاب في مواجهة سوق العمل.

وتستهدف الورشة جميع التخصصات الهندسية وتتناول المحاور التالية: أنواع المشروعات الإنشائية، أطراف المشروع وتخصصاتهم وطبيعة عملهم، أنواع العطاءات والفرق بينهم (اسناد مباشر/مناقصة/ممارسة/مناقصة يتبعها ممارسة)، دورة حياة المشروع، التعرف علي الأقسام المشاركة بالمشروعات (مدني/عمارة/أنظمة كهروميكانيكا MEP) التعرف علي المسميات الوظيفية المتاحة بالسوق المصري والتعرف علي كيفية البحث عن فرص العمل.

وتفاعل الطلاب مع ورشة العمل وأسئلة المُحاضر وحازت الورشة إعجاب الجميع لما لها مردود فعلي هام للطلاب في سوق العمل.

و نوه عميد الكلية بأن ورش العمل الخاصة بقطاع الأعمال تمثل نواة وصول الطالب الي بر الامان من خلال الخبرة المكتسبة في التعامل وفهم متطلبات الحياة الواقعية أثناء مواجهة تحديات سوق العمل.

جدير بالذكر أنه حاضر في ورشة العمل المهندس حمدي عبد الرسول- المدير التنفيذي للشركة وأقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ، الدكتور حسام حسن وكيل الكليه لشئون الطلاب كلية التكنولوجيا و التعليم جامعة حلوان، ونظم ورشة العمل الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكليه لخدمه المجتمع وتنمية البيئة كلية.

وحضر ورشة العمل الدكتور حسام يوسف الأستاذ المتفرغ بقسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية والدكتوره سمر علي المدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء كما نظم الورشه الطلاب سارة رفاعي ، محمد كمال ، احمد شاهين ، وسام فهمي سكرتارية شئون البيئه

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان