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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

ظهور لافت النجمة
ظهور لافت النجمة نوال الزغبي على إنستجرام

أطلت النجمة نوال الزغبي على كتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بإطلالة جذابة وساحرة، وذلك حتى تعلن عن موعد طرح أحدث أغانيها "ريترو".

 

ظهور لافت النجمة نوال الزغبي على إنستجرام

 

وظهرت النجمة نوال الزغبي في الفيديو ، وهي ترتدي قميص شفاف باللون الابيض والأسود بتصميمم الحمار الوحشي، وبأكمام طويلة، وعليه بنطال اسود تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

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وقامت نوال الزغبي برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، وهو ما ابرز من ملامحها بشكل كبير.

 

ظهور لافت للنجمة نوال الزغبي على إنستجرام

 

فيما اختارت نوال الزغبي الظهور بلمسات ناعمة من المكياج، والتي أعتمدت على الألوان الترابية.

 

ظهور لافت للنجمة نوال الزغبي على إنستجرام
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