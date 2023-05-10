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مرأة

لو بتروح الجيم.. تعرف على فوائد الموز قبل وبعد التمرين

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الموز قبل وبعد التمرين.

فوائد تناول الموز قبل التمرين:

من أهم فوائده مضاعفة الأداء أثناء التمرين الرياضي، ويجب مراعاة أن يكون تناول الموز قبل التمرين بنصف ساعة إلى ساعة.

فوائد تناول الموز أثناء التمرين: يساعد على الانتعاش وتسريع التعافي خاصة في التمارين المطولة، والتي ينصح ضمنها بتناول موزة إلى موزتين مع مصدر آخر للكربوهيدرات. الموز مفيد قبل التمرين وبعده وأثناءه،ويعتمد موعد تناوله على طبيعة التمرين، فهو مناسب قبل التمرين لمضاعفة الأداء، وبعده للانتعاش والتعافي السريع، وأمّا في حال الشعور بالشبع أو الانتفاخ من تناول الموز أثناء التمرين، فينصح استبداله بمصدر كربوهيدارت آخر مثل الفواكه المجففة.
غني بالمعادن والفيتامينات إضافةً للبوتاسيوم

ما هي أهم الفيتامنيات والمعادن التي يحتويها الموز بجانب البوتاسيوم؟

من أهم فوائد الموز للعضلات احتواؤه على عنصر البوتاسيوم، فهو مصدر جيد لهذا العنصر الضروري لصحة العضلات والأعصاب والجهاز الدوراني، وهناك المزيد من الفيتامينات والمعادن في الموز، والموضحة في النقاط الآتية:
فيتامين ب6: تحتوي الموزة المتوسطة على ربع احتياجات الجسم من هذا الفيتامين، والذي يجب تناوله بشكل يومي لأهميته ضمن عملية الأيض والمناعة وتطور الدماغ أثناء الحمل.

فيتامين ج: تحتوي الموزة المتوسطة على 10 ملغم، بينما يتراوح الاحتياج اليومي بين 75-90 ملغم، وتكمن فوائد فيتامين ج بتحسين المناعة والحماية من ضرر الجذور الحرة الناتجة عن الطعام غير الصحي، التعرض للمبيدات والتدخين

المغنيسيوم: تزود الحبة المتوسطة من الموز الجسم بمقدار 8% من احتياجاته من هذا الفيتامين، ويعدّ ضروريًا لتنظيم ضغط الدم، مستوى السكر والحفاظ على سلامة العظام عرض أقل

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