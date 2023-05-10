أخبار التوك شو.. الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن السد الإثيوبي.. على قهوة في وسط البلد.. عضو بالحوار الوطني يجيب عن تساؤلات المواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

محافظ البحر الأحمر: فوجئنا بحالة ولادة في ميناء سفاجا لسيدة مصرية سودانية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أننا فوجئنا فور وصول أول فوج من العالقين من السودان بحالة ولادة في ميناء سفاجا لسيدة مصرية سودانية.



على قهوة في وسط البلد.. عضو بالحوار الوطني يجيب عن تساؤلات المواطنين

خصص الإعلامي رامي رضوان، فقرة في حلقة اليوم من برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" من الشارع للاستماع إلى آراء المواطنين حول الحوار الوطني والقضايا التي يتم مناقشتها.



خبير بالشئون الأفريقية: الصراع في الخرطوم الأول من نوعه منذ 125 عاما

قال علاء عبد الحليم، الخبير في الشؤون الافريقية، إن هناك صراعا كبيرًا بين قوات الدعم السريع والجيش طوال الفترة الماضية، مما أدى لحدوث حرب مدن داخل الخرطوم لأول مرة منذ 125 عاما، مشيرًا إلى أن هذا الصرع قد يستمر بسبب وجود أطراف دولية تدخلت في هذا الصراع مثل الصين وروسيا.



الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن السد الإثيوبي

كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تسعى دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري.



الصحفيين الفلسطينيين: ضربات الاحتلال الإسرائيلي لغزة جريمة وحكومتهم فاشية

أكد تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني، أن ما حدث في غزة جريمة استهدفت الأطفال والنساء، وهي جريمة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وهذه لم تكن المرة الأولى، كما أن رئيس الموساد يشعر بالتفاخر لما يحدث، وما يحدث هي جريمة تند لها الإنسانية، مشددًا على أنهم أمام حكومة فاشية ليس لديها ذرة من الإنسانية.



رئيس حكومة الاحتلال: لا حصانة لأي شخص يهدد أمن إسرائيل.. فيديو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إنه أصدر التعليمات لوزير الدفاع والجيش، للاستعداد لكل سيناريوهات التصعيد على مختلف الجبهات إذا لزم الأمر.



تامر أمين يعلق على عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية وتغير الميثاق

قال الإعلامي تامر أمين إن العرب بصفة عامة دائمين التمسك بوحدتهم فى الجامعة العربية رغم المحاولات الفاشلة للوحدة العربية أو التكامل العربي، وذلك بعد قرار الجامعة العربية أول أمس بعودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية بعد إلغاء عضوية سوريا لمدة أستمرت 11 سنة.



الرئاسة الفلسطينية: لا نعول على الإدارة الأمريكية في وقف التصعيد الإسرائيلي

قال محمود الهبّاش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية لا تعوّل على الإدارة الأمريكية في وقف التصعيد الإسرائيلي، مطالبًا بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن حقوقه.



عبد المنعم السيد: من المتوقع أن نحقق فائضا بنسبة 2.5% العام القادم

قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الأيام القادمة هناك طرح لرؤية مصر الاقتصادية والترويج للاستثمارات المصرية بحيث الخروج من العجز الموجود، ونعلم أن هناك أزمة اقتصادية عالمية تأثرنا بها بشكل كبير جدا.

نجيب ساويرس عن تصريحات شقيقه سميح: محدش يزايد على حب عيلتنا لمصر

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على تصريحات شقيقه رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية بإحدى الفضائيات العربية، التي تحدث فيها عن تأثير سعر صرف الدولار على مناخ الاستثمار في مصر.



رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: سنستمر في عقد الجلسات للانتهاء من 113 قضية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن النظام الانتخابي مطروح للنقاش في جلستين ضمن المحور السياسي في جلسات الحوار الوطني.



نجاد البرعي: معظم المنظمات الحقوقية العاملة لدى مصر ممثلة في الحوار الوطني

قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن نحو 80% من المنظمات الحقوقية العاملة في مصر ممثلة في لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، ولديها أوراق ومقترحات جاهزة.

