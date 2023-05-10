طالب بالأكاديمية العربية للعلوم يكشف كواليس مشاركته في نموذج محاكاة الحوكمة الاقتصادية

كشف محمد عبد الوهاب طلب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،تفاصيل مشاركته في نموذج محاكاة الحوكمة الاقتصادية بأسوان .

وقال محمد عبد الوهاب في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كنت رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نموذج المحاكاة ".

وتتابع محمد عبد الوهاب:" عندما رأيت فيديو نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ تحمست لهذا الأمر وتمنيت أن أشارك في نموذج محاكاة لمؤتمر دولي ".

وأكمل محمد عبد الوهاب :" قمت بافتتاح المؤتمر في نموذج المحاكاة واستعرضت قرارات مصر في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ".

ولفت محمد عبد الوهاب :" شعرت بسعادة كبيرة عندما توليت منصب رئيس الدورة التاسعة في نموذج محاكاة الحوكمة الاقتصادية ".