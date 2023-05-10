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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طالب بالأكاديمية العربية للعلوم يكشف كواليس مشاركته في نموذج محاكاة الحوكمة الاقتصادية

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

 كشف محمد عبد الوهاب طلب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،تفاصيل مشاركته في نموذج محاكاة الحوكمة الاقتصادية بأسوان .

 

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 وقال محمد عبد الوهاب في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كنت رئيس الدورة التاسعة  لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نموذج المحاكاة ".

 

 وتتابع محمد عبد الوهاب:" عندما رأيت فيديو نموذج محاكاة مؤتمر تغير المناخ تحمست لهذا الأمر وتمنيت أن أشارك في نموذج محاكاة لمؤتمر دولي ".

 

وأكمل محمد عبد الوهاب :" قمت بافتتاح المؤتمر  في نموذج المحاكاة واستعرضت قرارات مصر  في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم  المتحدة لمكافحة الفساد ".

 

 ولفت محمد عبد الوهاب :"  شعرت بسعادة كبيرة  عندما توليت منصب رئيس الدورة  التاسعة في نموذج محاكاة الحوكمة الاقتصادية ".

 

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