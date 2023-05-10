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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 دقائق.. طريقة عمل كيكة المج بالنوتيلا في الميكرويف

طريقة عمل كيكة المج
طريقة عمل كيكة المج بالنوتيلا في الميكروويف

تعتبر طريقة عمل كيكة المج بالنوتيلا في الميكروويف، من الحلويات الأمريكية السريعة واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة المج بالنوتسلا في الميكروويف، هي وضفة مقتبسة من المطبخ الأمريكي ، ويمكن تحضيرها في 3 دقائق، وتكفي هذه المقادير لعمل كوب واحد من الكيكة.

 

طريقة عمل كيكة المج بالنوتيلا في الميكروويف

 

طريقة عمل كيكة المج بالنوتيلا في الميكروويف

 

مقادير طريقة عمل كيكة المج بالنوتيلا في الميكروويف 

¼ كوب بندق مطحون ناعم

2 ملعقة كبيرة كاكاو

2 ملعقة كبيرة سكر

½1 ملعقة كبيرة زيت

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة حليب سائل

1 ملعقة كبيرة نوتيلا

طريقة عمل كيكة المج بالنوتيلا في الميكروويف

- نمزج البندق المطحون مع الكاكاو والسكر في وعاء متوسط.
- يضاف الزيت، البيض والحليب، ونقلب جيداً حتى يمتزجوا.
- نضع ¾ المزيج في كوب كبير.
- نضع النوتيلا فوق المزيج، ونضع باقي كمية المزيج فوقه.
- ندخل الكوب في الميكروويف لمدة دقيقة على درجة عالية.
- تقدم كيكة المج مع الآيس كريم.

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