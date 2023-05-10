أشهر الأعمال الغنائية العالمية والميوزيكال على المسرح الصغير غدا

يحيي نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا ومن إخراج حازم رشدي، في الثامنة والنصف مساء غد الخميس وبعد غد الجمعة على المسرح الصغير.

يتضمن الحفل موسيقى فى الحى الغربى، شبح الأوبرا، البؤساء، الأب الروحى ، صوت الموسيقى إلى جانب طريقي، بامكانى الرقص طول الليل ، سواي ، النهاية السعيدة ، النجوم وغيرها .. أداء ايمان مصطفي، تحية شمس الدين، رضا الوكيل ، مني رفلة ، مصطفي محمد ، عماد عادل ، جولي فيظي ، وليد كريم ، جاكلين رفيق ، داليا فاروق، عزت غانم ، جيهان فايد ، عمرو مدحت ، تامر توفيق ، ابراهيم ناجي ، نورستا المرغني، ليلي ابراهيم، أسامة علي، سلمي الجبالي ، برهان الدين فاروق .

جدير بالذكر أن الريبرتوار الخاص بفرقة أوبرا القاهرة يضم أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة ، شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .