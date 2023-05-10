السياحة على مائدة الحوار الوطني |متحدث الوزارة يستعرض لـ"صدى البلد" أدوات حوكمة القطاع

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

تتناول جلسات الحوار الوطني يوم الأحد يوم 14 مايو وتنتهي 18 مايو ثلاث محاور، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويتضمن المحور الاقتصادي السياحة إضافة إلى أنه سيكون هناك المسيرة الخاصة بالجلسات بالتوازى.

قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ، أن الحوكمة عملية صنع االقرار مع الأخذ في الاعتبار مبادىء الشفافية والمسائلة و التخطيط الاستراتيجي ،و فى هذا الاطار اتخذت الوزارة عدة خطوات أبرزها اعداد استراتيجية واضحة المعالم لاستقطاب 30 مليون سائح بنهاية 2028 ،تعتمد على 3 محاور ،رئيسية تتمثل فى تحسين تجربة إلسائح ، زيادة عدد مقاعد الطيران و مضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تحسين مناخ الاستثمار و تشجيعه .

‎ مبدأ الشفافية و الإتاحة

‎أوضحت الدكتورة سها لـ"صدى البلد" ، أن مبداء الشفافية والاتاحة تمثلا فى الاعلان عن الاستراتيجية و اهدافها ، بالإضافة إلى مناقشتها مع ألقطاع الخاص وعرضها على مجلس النواب و أصحاب المصلحة و العاملين بالوزارة من خلال جلسات نقاشية وجلسات عمل برئاسة وزير السياحة و الآثار احمد عيسي ، وهو ما يؤكد على مبدأ الشفافية و الإتاحة ليتعرف الجميع على استراتيجية الوزارة الفترة القادمة واليات التنفيذ.

و لتحقيق مبادىء الحوكمة ارتكزت الاستراتيچية على عدة اجراءات للوصول الى المستهدفات كالتالى ،اولا الانتقال بالتطوير المؤسسي الى مستويات اعلى من خلال إعادة هيكلة الوظائف بالتنسيق مع جهاز التنظيم الادارة واستحداث الإدارات الجديدة التى تخدم عملية التطوير المؤسييى و تحسين جودة الخدمات و الرقابةفي ظل وجود شفافية ومساءلة ومتابعة .

‎أشارت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ، إلى أدوات الوزارة لتحقيق استراتيجية الـ 30 مليون سائح ، قائلة : أننا نعمل عليها عبر عدة إجراءات تم اتخاذها أبرزها الإصلاح التشريعي يتمثل في تعديل القوانين ب مثال قانون المنشآت السياحية و الفندقية الصادر وخروج لائحته التنفيذية من فترة قريبة ، ودليله الاسترشادي الذي سينتهي الفترة القادمة ، وقانون الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي تم الانتهاء منه ولكن حاليا نعكف على عمل اللائحة التنفيذية الخاصة به ،وجميع ما ذكرت من تحركات هامة تساعد فى تحقيق الحوكمة .

‎ عدالة في المنافسة

‎لفتت أن التنظيم والتشريعات التى تضعها وزارة السياحة والآثار تساعد في خلق عدالة فى المنافسة ،لتكون أحد أدوات تطبيق قواعد الحوكمة ، والمقصود هنا السماح بضوابط منظمة للعمل السياحي بشكل عام سواء كان العمل في قطاع الفنادق أو القطاعات الأخرى المختلفة وفى نفس الوقت السماح بالتطوير يعقبها المراقبة و التقييم ، لافتة أن جميع تلك الأدوات نضعها في التشريعات والقوانين الجديدة التي تسهل وتتيح تحسين و زيادة فرص الاستثمار في القطاع .

‎أضافت إلى أن في التوقيت الراهن الدولة تدعم وتساعد القطاع السياحي عبر ارتباط القطاع بالمنظومة الأكبر للدولة فى الإنفاق على البنية التحتية للطرق وكافة الانجازات من سهولة الانتقال بين المحافظات و تسهيلات الدخول من المنافذ البرية والبحرية ،وزيادة برامج الانفاق العام على السياحة ليدعم حوكمة القطاع ،مؤكدة أن الدولة بكافة أجهزتها تساند القطاع والسياحة تستفيد من كل الانجازات كنتيجة لتسهيل حركة الانتقال و تطوير البنية التحتية بشكل عام وبالتالي تؤثر على القطاع السياحي بشكل خاص .

‎ معايير فندقية جديدة

‎أفادت أن البدء فى تطبيق المعايير الجديدة للفنادق المحدثة يستدعي رفع كفاءة الخدمات وتحسين البنية التحتية لها للحصول على درجة النجومية المرتبطة بها ، ودور الوزارة هنا رقيب ومحفز ومنظم جيد لاتمام هذا المشروع.

‎ التأشيرة السياحية

‎استكملت حديثها قائلة : أن لدينا اولويات عبر تطبيق استراتيجية الـ 30 مليون سائح لضبط الدفع بالحركة السياحية وهى تحفيز الصفقات أو العمليات التجارية التى تتم بين الشركات ،بالإضافة الى اتجاهات اخرى منها الفترة الماضية ركزنا على تسهيلات الحصول على التأشيرة لعدد كبير من الدول المختلفة ، ولدينا اليوم إتاحة جيدة للحصول على التأشيرة الالكترونية و عند الوصول واصفة إياها بـ التسهيلات الكبيرة ، وذلك لزيادة اعداد الوافدين الى مصر ، موضحة أن لدينا أكثر من 78 جنسية يمكنهم الحصول على التأشيرة الالكترونية وأكثر من 180 دولة تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية عند الوصول من خلال المنافذ المختلفة بشرط الحصول على تاشيرة مسبقة من منطقة الشنجن او اليابان او استراليا او نيوزيلاندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية .

‎ مسارات عمل سياحية

‎استعرضت قائلة : نعمل الوزارة على المسارات المختلفة بشأن تحسين تجربة السائح مع الوزارات المختلفة حيث لدينا 14 مسار عمل مع 8 وزارات مختلفة المسارات تحدد كافة التحديات التى تواجه السائح أثناء وصوله أو تواجده في مصر ويتم حلها مع الوزارات المعنية التي تشهد تعاون وتناغم مع وزارة السياحة والآثار في حل التحديات وتسهيل عملية تحسين تجربة هذا الى جانب تحديد البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين من المتعاملين مع السائح



‎أضافت أنه يتم العمل في عدة محاور مرتبطة باستراتيجية السياحة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في إطار من الحوكمة ، والشفافية و التنسيق و التخطيط مع الشركاء والاجهزة المختلفة من أجل ، الوصول المستهدف للحصول على المكانة الحقيقية والصحيحة ما بين الدول السياحية .

‎مثال تهيئة البنية الرقمية للوزارة و التى تتم بشكل جيد عبر التحول الى الدفع الالكترونى لحجز تذاكر المزارات والمتاحف وتطوير المواقع الالكترونية الخاصة بهم ، بالإضافة إلي تطوير الموقع الالكتروني الخاص بهيئة تنشيط السياحة والوزارة ووضع الخدمات عليهم ،بالاضافة إلى توفير خط ساخن ومنظومة شكاوى متكاملة تستجيب في الحال ويتم متابعتها عبر لجنة مشكلة.



‎وأنهت حديثها قائلة : أن وزارة السياحة والآثار جهة رقابية ومنظمة و محفزة للقطاع السياحي ، وهنا كان الاهتمام بالعنصر البشري داخل الوزارة و خارجها عبر تدريب كوادرها على أعلى مستوى للقيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل صحيح .