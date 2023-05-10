عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار أزمة سقف الديون.. الدولار يترقب بيانات التضخم الأمريكية

صدى البلد

شهد الدولار تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد استمرار أزمة سقف الديون الأمريكية، والتي يحاول حلها الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين، حسبما أفادت رويترز.

وما زال بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي منقسمين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وعلي الرغم من الانقسام  اتفق الطرفان على إجراء مزيد من المحادثات، بعد أن أجروا محادثة أمس الثلاثاء .

واحتفظ الدولار بمعظم مكاسبه، أمس الثلاثاء، وذلك بفضل الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-5-2023

نائب بالشيوخ يطالب بالاستفادة من انخفاض الجنيه أمام الدولار فى الترويج للسياحة

وهبط اليورو في أحدث تداول 0.1% إلى 1.0947 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي تراجع 0.1 % أيضا إلى 1.2605 دولار.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، صعد مؤشر الدولار 0.14 % إلى 101.76 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق 0.11 بالمئة.

ويتوقع خبراء ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة 5.5 % على أساس سنوي لشهر أبريل.

واستقر الين الياباني مقابل الدولار عند 135.25 وانخفض 0.1 % أمام اليورو إلى 148.075، بينما هبط الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.675 دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

ترشيحاتنا

وطني وصعيدي جدع.. الآلاف يشاركون في جنازة الكاتب محمود بكري بـ قنا|شاهد

سلطنة عمان تدين التصيعد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

اتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة

اتهامات تلاحق نتفلكس.. والمتحدة ترد بعمل وثائقي ضخم عن الملكة كليوباتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ