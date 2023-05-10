استمرار أزمة سقف الديون.. الدولار يترقب بيانات التضخم الأمريكية

شهد الدولار تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد استمرار أزمة سقف الديون الأمريكية، والتي يحاول حلها الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين، حسبما أفادت رويترز.

وما زال بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي منقسمين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وعلي الرغم من الانقسام اتفق الطرفان على إجراء مزيد من المحادثات، بعد أن أجروا محادثة أمس الثلاثاء .

واحتفظ الدولار بمعظم مكاسبه، أمس الثلاثاء، وذلك بفضل الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.

وهبط اليورو في أحدث تداول 0.1% إلى 1.0947 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي تراجع 0.1 % أيضا إلى 1.2605 دولار.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، صعد مؤشر الدولار 0.14 % إلى 101.76 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق 0.11 بالمئة.

ويتوقع خبراء ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة 5.5 % على أساس سنوي لشهر أبريل.

واستقر الين الياباني مقابل الدولار عند 135.25 وانخفض 0.1 % أمام اليورو إلى 148.075، بينما هبط الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.675 دولار.