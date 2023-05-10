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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ يطالب بالاستفادة من انخفاض الجنيه أمام الدولار فى الترويج للسياحة

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

طالب  النائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ بضرورة الاستعانة بالشركات الدولية المتخصصة فى السياحة لجذب شرائح ضخمة من السائحين الى مصر وعمل برامج ترويجية على اعلى مستوى فى جميع المحافظات حيث يتم خلق وسائل ترفيهية للسائح بخلاف الشواطئ والآثار المتواجدة فى المحافظة لشغل وقت السائح والاستفادة منه.

 

 انخفاض سعر الجنية المصرى أمام الدولار 

وأكد “إمام” فى تصريح لـ"صدى البلد" ضرورة الاستفادة من انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار فى الترويج للسياحة عن طريق إطلاق حملة ترويجية بأسعار مخفضة للدولار فى الإقامة مدة معينة داخل المدن السياحية المتواجدة فى مصر.

وشدد النائب على ضرورة وجود مكاتب تسويقية دولية متواجدة فى السفارة المصرية او مكاتب تسويقية دولية واستغلال المزارات السياحية ورحلة العائلة المقدسة الذى تحدث عنها بابا الفاتيكان انها تعادل الحج لدى المسلمين فى جذب شريحة ضخمة من السائحين الأقباط لمصر والاستفادة من جميع انواع السياحة فى مصر العلاجية والدينية والشاطئية وغيرها فى الترويج للسياحة.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه ينبغي الاستفادة من مدينة رشيد المهملة قائلا" هذه المدينة يوجد بها حجر رشيد وفور تسليط الضوء عليها سوف تجذب ملايين السائحين من فرنسا وغيرها من البلاد وإلى الآن ليست موجودة على الخريطة السياحية ويجب الاهتمام بهذه المطالب وتنفيذها للوصول لإيرادات تصل لـ 100 مليار دولار من السياحة فقط".

أسعار مخفضة 100 مليار دولار الترويج للسياحة الجنيه المصري الخريطة السياحية

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