استئناف برنامج تدريب الناجحين بمسابقة الـ"30 ألف معلم" بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن استئناف فعاليات البرنامج التدريبي الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى “مسابقة 30 الف معلم" على مستوى المحافظة، حيث يجرى تنفيذ أعمال التدريب بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة.

وقال سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أن البرنامج يجرى تنفيذه على مدار 3 أيام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم"، وووفقا للتعليمات الوزارية بهذا الشأن تتضمن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.

وأضاف وكيل تعليم المحافظة، أن اليوم الثاني يتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وفى سياق أخر أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أن قطاع تعليم المحافظة نجح فى تحقيق 4 مراكز أولى على مستوى الجمهورية بمسابقات المرشدات 2022_2023م وذلك بالتعاون مع توجيه عام التربية الرياضية ومنسق مركزى المرشدات بالمديرية.