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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بجولةٍ موسعة لتفقد الأعمال الجارية بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن ومتابعة أعمال التأثيث والفرش للمباني التي تم الانتهاء منها، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

وتفقّد المحافظ منطقة إنشاء الملاعب الرياضية، ووجّه بإقامة ساحات انتظار للسيارات، وتمهيد الأرض بمحيط المجمع وتزويدها بشبكات ري؛ لزراعة الأشجار المثمرة والنخيل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

 

كما وجّه بمراجعة تخطيط طرق المدخل والبوابة الرئيسية للمجمع، والانتهاء من فرش قاعة المؤتمرات، مُوجّهًا بزيادة عدد العمالة وفترات العمل لسرعة إنهاء الأعمال، والتنسيق بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والتنظيم والإدارة والمديريات الحكومية؛ لبدء تسكين مبنى المديريات فور انتهاء أعمال التأثيث والفرش.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ الموقف الإنشائي لنموذج الوحدات السكنية صديقة البيئة، مُشيدًا بمعدل سير العمل ومُوجهًا بالبدء في إنشاء الطابق العلوي؛ لتقديم نموذج سكني متكامل يراعي البعد البيئي.

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كما تفقد محافظ الوادي الجديد، موقف أعمال الإنشاءات بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة طبقًا لأحدث المواصفات، و تفقّد أعمال إنشاء منّصات المُشاهدة وقاعة كبار الزوار، مُوجهًا بتوسعة المنّصات لاستيعاب أعداد الجمهور.

كما وجّه بتسوية الطريق وإعداد مقايسة وفق أحدث مواصفات المضامير الدولية؛ تمهيدًا لبدء أعمال إنشاء المضمار بطول ٥ كم، بالإضافة لعمل طريق طفلي يمر إلى جوار المضمار لخدمة الزُوّار والجمهور.

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