الأوقاف تنظم دورة في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية الجيزة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدورتان (الخامسة والخمسون و السادسة والخمسون) بعد المائة في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية أوقاف الجيزة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة (سكن ومودة)

على جانب أخر رصدت وزارة الأوقاف حجم الإقبال على مركز نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين في أول أيام افتتاحه، حيث تلاحظ إقبال المواطنين بشكل كبير عليه وطلب الإلتحاق به.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاحها ثاني مراكز تلاوة القرآن الكريم بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) يوم الأربعاء المقبل 10 مايو 2023م.

ويقوم مركز القارئ الشيخ طه النعماني لتلاوة القرآن الكريم، على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ طه النعماني يومين في الأسبوع: الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.