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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، مقابل العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، بعد أنباء عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع، مما يزيد من احتمالية أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.

ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ إلى 101.38 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 101.21.

بعد البيانات، ارتفع اليورو بنسبة 0.24٪ إلى 1.0987 دولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14٪ إلى 1.2640 دولار.

وارتفع الين الياباني عند 134.50 دولار حيث انخفض الدولار بنسبة 0.52٪.

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وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن التضخم في أبريل تراجع إلى 4.9٪، وهي أصغر زيادة على أساس سنوي في عامين. 

ومع ذلك، ظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 5.5٪، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى البقاء مرتفعة لبعض الوقت لترويضها.

الجنيه الاسترليني أدني مستوي الولايات المتحدة الدولار الدولار الأمريكى

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