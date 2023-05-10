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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تداوي جراح الأشقاء.. توجيه 10 عيادات جديدة لمساعدة السودانيين بسفاجا

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن  المساعدات الطبية المصرية إلى السودانيين بميناء سفاجا البحرى. 

وأوضح “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه تم تزويد ميناء سفاجا بـ 10 عيادات متنقلة، لتقديم الخدمات الصحية للوافدين من السودان عبر الميناء، هذا بالإضافة إلى العيادات التى كانت موجودة بالفعل.

 تحرك وزارة الصحة

وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن تحرك وزارة الصحة لم يبدأ اليوم بل مع اشتعال الأزمة بين الأشقاء السودانيين عبر زيادة جاهزية الوزارة استعداد لتقديم الخدمات الصحية. 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم استقبال حالات صحية طارئة، وتم نقلها للمستشفيات لتلقى الخدمات اللازمة. 

 

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