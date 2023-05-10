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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل: من المستحيل وصول سعر الدولار لـ 35 جنيها.. فيديو

الدولار
الدولار

أكد محمد الشوادفي أستاذ التمويل والاستثمار، أن أمريكا عندما قامت برفع سعر الفائدة جميع العملات العالمية تأثرت  أمام الدولار .

 

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المالية تنفي تحديد 35 جنيهًا متوسط سعر الدولار في تقديرات الموازنة الجديدة

وقال محمد الشوادفي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"   مستحيل وصول سعر الدولار في مصر لـ 35 جنيه ".

 

 وأضاف محمد الشوادفي :" البنك المركزي له معادلة من أجل تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار “، مضيفا:” المشكلة تكمن في الاقتصاد غير الرسمي ".

 

ومن جانبه أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات غير صحيحة حول سعر الدولار، منسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، ولم يقم بالإدلاء بها على الإطلاق بأى صورة من الصور، مما يستوجب التوضيح.

 

أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن التصريحات غير الصحيحة المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع لمدة عام بمشروع الموازنة الجديدة الذى أعلنه خلال إلقاء البيان المالى بمجلس النواب، موضحًا أن وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائمًا متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهذا هو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

 

أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن وزارة المالية، تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.

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