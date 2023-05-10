للدفاع عن كل شبر.. حلف الناتو يكشف خططه العسكرية الجديدة

قال القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كريستوفر كافولي، اليوم الأربعاء، إن الحلف يطور خططا عسكرية جديدة للدفاع عن كل شبر أراضيه.

وقال كافولي، إن "الوقائع السياسية الجديدة تتطلب إعادة توجيه مهام الحلف من عمليات إدارة الأزمات خارج منطقة مسؤولية الناتو إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق، للدفاع عن كل شبر من أراضيه".

وأضاف: “خطط الحلف الإقليمية الجديدة ذات مرجعية جغرافية، وهي موجهة لحماية مناطق محددة تابعة لدول الحلف”.

وتابع قائلا: "نعمل على الدمج بين خطط الدفاع الوطني لدول الجناح الأمامي وخطط الحلف العامة، كما نسعى لتحسين قدرتنا على نشر قواتنا في المكان والزمان المناسبين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، روب باور، إن دول الحلف يجب أن تكون مستعدة لصراع محتمل في أي لحظة، وبالتالي من الضروري تعزيز الدفاع الجماعي بشكل أكبر.

وقال باور: "يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الصراع يمكن أن يطرق أبوابنا في أي لحظة.. تراقب الخدمات العسكرية لحلف شمال الأطلسي نمط السلوك العدواني المتزايد لروسيا".

وأضاف أن “معًا حققنا أهم تعزيز منذ الحرب الباردة.. وبوجود تكامل أكبر في عملية التخطيط العسكري على مستوى الناتو والمستوى الوطني سيسمح للحلف بضمان عمل جميع الدول معًا”.