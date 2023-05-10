دراسة خطيرة.. استخدام الهاتف لأكثر من 4 دقائق يزيد نسبة الإصابة بالقلب

قال عمرو الحديدى أستاذ أمراض القلب أنه أجريت دراسة على 60 ألف من مستخدمي التليفون أثبت أن من يستخدم الموبايل أكثر من 4 دقائق يوميا نسبة إصابته بأمراض في القلب تزيد بمعدل 12% عما يستخدمه أقل من 4 دقائق.

وأضاف عمرو الحديدي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن الدراسة أثبتت أيضا زيادة نسبة الاصابة لم يستخدمون الموبايل لمدة 6 ساعات فى الاسبوع تزيدة نسبة إصابتهم بمعدل 25%.

لا يوجد فارق

وأوضح عمرو الحديدى أستاذ أمراض القلب، أنه لا يوجد فارق بين من يستخدم التليفون مباشرة أو سماعات البلوتوث.

وأكد أستاذ أمراض القلب، أن من يستخدم التليفون وهو متوتر لسبب ما تزيدة أماكنية الأصابة بإمراض القلب عن يستخدمه وهو طبيعى.