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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكتسح فانز الكاميروني ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

الزمالك يكتسح فانز
الزمالك يكتسح فانز الكاميروني ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

اكتسح الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني المؤقت أحمد رمضان "هتلر"، نظيره فانز الكاميروني بنتيجة 41-20، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية رقم 39 والمقامة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بأهلي الجزيرة خلال الفترة من 9 وحتى 18 مايو الجاري.

وسيطر الفارس الأبيض على مجريات اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة منذ بدايته وحتى نهايته.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء القلعة البيضاء بنتيجة 23-12، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر، أن يلتقي رجال القلعة البيضاء في الجولة المقبلة مع فريق ريد ستار الإيفواري في السادسة من مساء غد الخميس.

 الزمالك حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في البطولة التي أقيمت مايو الماضي بالنيجر.

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