عضو الجينوم المصري: اللبنانيون أصلهم مصري هاجروا قبل 1400 سنة

فجر الدكتور سامح سعد علي، عضو اللجنة القومية العلمية لمشروع الجينوم المصري، مفاجأة كبرى بشأن المصريين واللبنانين.

وأكد "سعد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أصل اللبنانيين مصريين، معقبا:" حسب بحث جيني للبنانيين من 1400 سنة وجد أن أصولهم مهاجرين مصريين بالأساس" .

وأوضح أن مشروع الجينوم واحد من أهم الأجنحة لهذا المشروع "الجينوم المصري" للعمل على فك التسلسل الجيني للمومياوات المصرية، وقد يتخطى الـ200 مومياء لمعرفة التسلسل الجيني وحل ألغاز وأسرارهم.

أن المصريين الحاليين لهم نفس الخريطة الجينية للمصريين القدماء، وكان هناك جدل على أصل الفراعنة وأنهم قادمون من إفريقيا أو مكان آخر.

الجينوم المصري



وشدد على أن نسبة التمثيل الجيني من العرق الإفريقي في الجينوم المصري للقدماء المصريين لا يتخطى 4%، وهذه النسبة زادت مع الجيل الحالي لـ8%.

وتابع: "70% من التمثيلي الجيني في الجينوم المصري كان من شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأناضول و أن البشرية بأكملها بدأت من إفريقيا، وإفريقيا أصل الكون والبشر، لا حدث عودة لإفريقيا، كما أنه ثبت أن هناك توحد جيني بين المسلمين والأقباط".