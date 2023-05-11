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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 : اقترب من رئيسك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، والرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

يجب أن يكون برج العقرب على دراية بالظروف التي يواجهونها اليوم مع احتضان روح كونهم قوة لا يمكن إيقافها، تقدم الفرص نفسها والأمر متروك لك لتولي المسؤولية عن الاتجاه الذي تريد أن يسلكه يومك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يجب أن تكون المشاريع الإبداعية والتعاون في طليعة جدول أعمالك اليوم ، حيث قد توفر حلولًا أكثر إبداعًا للمهام والواجبات اليومية المطروحة، اقترب من رئيسك بفكرة إبداعية وأعجبه بنظرك التقدمي للأشياء.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سيؤدي أخذ الوقت الكافي لتنفيذ التدريبات المنتظمة والنظام الغذائي المعقول ونوع من التحفيز الإبداعي إلى زيادة هائلة في الطاقة والتركيز.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

هناك شخص مميز في انتظارك، لكن الأمر متروك لك للبحث عنه، أما بالنسبة لأولئك منكم ، فاستغرق وقتًا بعيدًا عن جداولك المزدحمة للتركيز على علاقتك العاطفية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يكون هذا يومًا مزدهرًا بشكل خاص بالنسبة إلى برج العقرب حيث يأتي الحظ النقدي في طريقك، قد تبدو الاستثمارات طويلة الأجل أكثر ملاءمة ولا ينبغي تجاهلها. 

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