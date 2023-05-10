لتدمير البنية التحتية الروسية.. أوكرانيا تطلب من الغرب 3000 طائرة مسيرة

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا بحاجة إلى ما لا يقل عن 3000 طائرة مسيرة أخرى لتدمير البنية التحتية الروسية.

وقال بودولياك، لقناة “رادا” الأوكرانية: "كم عدد الطائرات بدون طيار التي يجب أن نستخدمها ونعمل على تدمير كل البنية التحتية الروسية على طول خط المواجهة؟ ألف، ألفان، ثلاثة آلاف طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات. الطائرة بدون طيار هي عنصر أساسي في الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن عدم موافقته على رأي مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي بالوقف الفوري للدعم العسكري الغربي لـ كييف.

وكتب بودولياك، في تغريدة على “تويتر”: “مرة أخرى.. وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا بشكل مطلق لا يوقف الحرب على الفور. هذا تناقض محض”.

وأضاف: “الحل الوحيد هو الانسحاب الفوري للقوات الروسية من الأراضي ذات السيادة الأجنبية ووقف الإمدادات يعني فقط زيادة في حجم الحرب".