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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصيف لم يبدأ| تغير المناخ: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من غدٍ

صدى البلد

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في الحرارة بداية من غدٍ الجمعة، منوها بأنه بعد هذه الفترة سيقل مستوى التغيرات المناخية ولا يتبقى منها إلا فقط موجات الحرارة في صورة طول وقوة الموجة.

 

موعد بدء فصل الصيف
 

وقال "فهيم " خلال تصريحات له ، إن الشمس الظاهرية بدأت تميل نحو الشمال، لتعلن عن البداية التدريجية للصيف المناخي، موضحا أن الصيف الفلكي يبدأ رسميا في 22 يونيو المقبل.

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أمطار و رياح .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية

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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

ارتفاع درجات الحرارة

ومن جانبها ، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة من ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة. 

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات لها أن هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات الحرارة، إضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ارتفاع درجات الحرارة 
 

وأكملت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات اليوم الخميس، ومن المتوقع فيها أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 و33 درجة مئوية نهارا، والمناطق التي ستشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث ستكون العظمى في فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد 40 درجة مئوية

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع، حيث تبدأ درجات الحرارة تدريجيا خاصة خلال فترة النهار تتجه نحو الارتفاع. 

ويكون الطقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية.

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